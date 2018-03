Obrador recusa-se a reconhecer resultado da eleição

Obrador disse que está convocando uma manifestação pacífica para o dia 9 de setembro. Pode ser uma indicação de que poderá recorrer a protestos nas ruas, como aqueles que paralisaram a Cidade do México em 2006, após ele também ter perdido a eleição.

"As eleições não foram limpas, livres e nem autênticas", disse o político do Partido da Revolução Democrática (PRD). Obrador acusa Pena Nieto e o PRI de compraram votos e excederem os limites de gastos na campanha fixados por lei. O tribunal concluiu que as provas apresentadas pelo esquerdista e seus seguidores não são conclusivas. As informações são da Associated Press.