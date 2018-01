Obrador volta a convocar luta pela ´restauração´ do México O ex-candidato presidencial de esquerda Andrés Manuel López Obrador convocou na quarta-feira, 21, centenas de seguidores a manter a luta pela restauração da República e defender o patrimônio do México. Ao abrir a Segunda Assembléia da Convenção Nacional Democrática, diante de cerca de 2 mil pessoas, segundo fontes do Partido da Revolução Democrática (PRD), López Obrador afirmou que no próximo domingo vai apresentar um programa de defesa da economia popular e dos recursos energéticos, assim como de resgate da zona rural, entre outros. "Continuaremos com nossa luta e projeto do governo de maneira pacífica para conseguir essa transformação e uma revolução das consciências para o desenvolvimento e progresso de um México melhor", disse o líder esquerdista. López Obrador prometeu se dedicar a seis temas fundamentais, entre eles a restauração da República, o combate à corrupção e propostas populares para conter os aumentos de preços em remédios e alimentos. Ele acrescentou que sua intenção não é lutar pelo poder, e sim buscar mecanismos que permitam diminuir a corrupção e os privilégios de uma minoria privilegiada. Durante seu discurso, o oposicionista criticou o governo de Felipe Calderón, que acusou de desmantelar as instituições públicas, postas a serviço de uma "minoria de criminosos de colarinho branco".