Obras na ponte podem ter causado a tragédia, dizem engenheiros O Departamento Nacional de Transportes dos EUA começou ontem a investigar o desabamento da ponte sobre o Rio Mississippi. Apesar de nenhuma versão oficial ter sido divulgada até o momento, especialistas em engenharia afirmam que o desastre pode ter sido causado por reformas pelas quais a ponte estava passando. Veja vídeo com imagens da ponte desabando Segundo o engenheiro civil Júlio Timerman, representante do Brasil na Associação Internacional de Pontes e Grandes Estruturas , com sede em Zurique, na Suíça, existem duas possíveis causas para o acidente. A primeira seriam as obras de melhorias no local - recapeamento do asfalto, troca de luminárias e instalação de grades de proteção. O engenheiro afirma que a maneira como a reforma estava sendo executada pode ter contribuído para o colapso. "Se a reparação em andamento fosse para substituir algum material, como bloco de concreto ou viga de aço, por exemplo, o acidente pode ter acontecido na hora da reposição", afirmou Timerman ao Estado. A outra causa pode estar ligada a um problema com a estrutura da ponte. "A falta de manutenção em apenas uma peça pode ter sobrecarregado outras partes da estrutura", disse. "Isso causaria um colapso progressivo que resultou num efeito dominó e, por fim, na queda da ponte", acrescenta. O professor de engenharia civil e ambiental do Instituto Politécnico de Rensselaer, em Nova York, Michael O?Rourke, acredita que o colapso tem mais a ver com os trabalhos de reforma do que com as más condições de sua estrutura. "É mais comum ocorrer problemas com uma ponte durante os trabalhos de reparos do que antes ou depois deles", disse. No entanto, a Administração Federal de Rodovias dos EUA divulgou relatório no ano passado avaliando que 13,1% das 600 mil pontes rodoviárias do país estavam "estruturalmente deficientes" - termo que indica que um componente da estrutura foi considerado em situação ruim ou péssima, sem que isso signifique, necessariamente, alerta de colapso iminente. Essas pontes apresentam deterioração em elementos importantes e estão com a capacidade de sustentação de carga reduzida. Além disso, a agência reportou que mais 13,6% das pontes avaliadas estavam "funcionalmente obsoletas", e que não atendiam aos padrões de projeto atuais. Grande parte do sistema rodoviário do país e outras obras de infra-estrutura foram construídos nos anos 1950 e 60. Desastres recentes - como o rompimento do dique de New Orleans e o acidente de ontem - indicam que os EUA não estão investindo em manutenção. NÚMEROS 600 mil é o número de pontes nos Estados Unidos 13,1% das pontes dos EUA estão em situação ruim ou péssima, mas não há, necessariamente, alerta de colapso iminente 13,6% das pontes americanas estão ?funcionalmente obsoletas? e não atendem aos padrões atuais 40 anos é a média de idade das obras de infra-estrutura rodoviária dos Estados Unidos