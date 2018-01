Observadores europeus criticam eleição presidencial russa Observadores europeus afirmaram hoje que a eleição presidencial russa não respeitou padrões democráticos, criticando a cobertura tendenciosa da mídia que manteve os adversários do presidente Vladimir Putin fora dos noticiários e denunciando falhas na contagem de votos. Putin ganhou avassaladoramente um novo mandato de quatro anos numa campanha e votação que "no geral não refletiram adequadamente princípios necessários para se ter um saudável processo eleitoral democrático", disse Julian Peel Yates, chefe da missão de observação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Apesar de a eleição de domingo ter sido "no geral bem administrada", acrescentou Yates, faltaram princípios democráticos como "uma vibrante discussão política e um pluralismo signiticativo". Uma missão conjunta da OSCE e da Assembléia Parlamentar do Conselho da Europa apresentaram um relatório preliminar poucas horas depois de a Comissão Eleitoral Central declarar Putin o vencedor. Com 99.2% dos votos computados, Putin tinha 71.2% deles, segundo a comissão. Em seu relatório, os observadores afirmaram que a mídia controlada pelo Estado demonstrou uma "clara tendência" em favor de Putin, dando ao presidente uma cobertura altamente positiva que foi "bem além do que seria razoavelmente proporcional ao seu papel de chefe de Estado". Durante a campanha, alguns dos cinco adversários de Putin reclamaram que cobertura dos meios controlados pelo Estado deu a eles pouca oportunidade de levar sua mensagem aos eleitores. Eles também acusaram que autoridades regionais, aparentemente ansiosas por agradar o Kremlin, prejudicaram a campanha dos opositores. Eles apresentaram como exemplo o que ocorreu na cidade de Nizhny Novgorod. A energia elétrica foi cortada na cidade pouco antes de o candidato nacionalista Sergei Glazyev conceder uma entrevista coletiva. Em meio a temores do Kremlin de um baixo comparecimento às urnas, autoridades montaram uma grande campanha para atrair os eleitores, que acabou servindo também como forma de apoio ao presidente, denunciou Yates. Autoridades eleitorais anunciaram que o comparecimento às urnas foi de 64.3%. O processo de contagem dos votos "foi avaliado como mau ou muito mau" em 25% dos locais de apuração onde a missão tinha observadores, afirmou Rudolf Bindig, chefe da delegação do Parlamento europeu. Em Washington, um funcionário da adminsitração Bush, que pediu para não ser identificado, afirmou que o resultado "certamente não reflete o desejo do povo, e questões podem ser levantadas sobre a integridade do processo como um todo". Oficialmente, o secretário de imprensa da Casa Branca, Scott McClellan, disse que o presidente George W. Bush ligou para Putin a fim de congratulá-lo pela vitória. "O presidente disse que está ansioso por trabalhar com ele em seu segundo mandato", relatou McClellan. Bush enfatizou que "com essa eleição, o presidente Putin tem a oportunidade de aprofundar os compromissos russos com as reformas - reformas econômicas de livre mercado e reformas democráticas". Com a confiança elevada pela grande vitória eleitoral, Putin prometeu hoje implementar reformas econômicas há muito prometidas e fortalecer o pluralismo democrático na Rússia.