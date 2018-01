Observadores internacionais elogiam eleição na Ucrânia Uma delegação de observadores estrangeiros informa que a Ucrânia faz um grande progresso no sentido de colocar suas eleições nos padrões internacionais de uma votação livre e justa. "É a opinião coletiva das organizações representadas aqui que as eleições ucranianas aproximaram-se substancialmente dos padrões internacionais", disse Bruce George, chefe da delegação formada pela Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), Assembléia Parlamentar do Conselho da Europa e outros grupos.