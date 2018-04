OCDE decide paralisar processo de adesão da Rússia A Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE) decidiu deixar a imparcialidade de lado e emitiu uma opinião sobre a crise entre a Ucrânia e a Rússia. A intenção do órgão é fortalecer a cooperação com o governo ucraniano e, ao mesmo tempo, colocar em compasso de espera a adesão da Rússia à OCDE.