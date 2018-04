OCDE: PIB de países desenvolvidos cresce 0,1% no 4ºtri

A OCDE divulgou hoje que o PIB combinado dos 34 países membros do grupo cresceu 0,1% no quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre e 1,3% na comparação com o quarto trimestre de 2010. O crescimento anual das economias no quarto trimestre foi o menor desde o último trimestre de 2009. No terceiro trimestre, o PIB do grupo havia crescido 0,6% em relação ao segundo trimestre e 1,7% frente ao terceiro trimestre de 2010.

A economia norte-americana teve expansão de 0,7% no quatro trimestre frente ao terceiro, depois de crescer 0,5% no terceiro frente ao segundo trimestre. O outro único país entre o grupo das sete maiores economias desenvolvidas a registrar crescimento no quarto trimestre foi a França (+0,2%), embora os dados relativos ao Canadá ainda não estejam disponíveis. A Alemanha teve contração de 0,2% no quatro trimestre frente ao terceiro trimestre. No G-7, a Itália foi o país que registrou a maior contração, de 0,7% do PIB, seguindo-se a uma queda de 0,2% no terceiro trimestre.

O Japão registrou contração de 0,6% no quatro trimestre, na margem. Na zona do euro e na União Europeia, o PIB caiu 0,3% no quarto trimestre em relação ao anterior, a primeira contração desde o segundo trimestre de 2009.

Há indicações nos dados de que as economias dos países desenvolvidos estão se estabilizando. O indicador antecedente composto da OCDE para as 34 economias avançou levemente em dezembro, pela primeira vez desde fevereiro de 2011. Ao mesmo tempo, as pesquisas dos gerentes de compras sobre a atividade dos setores de manufatura e de serviços apontaram para aumento da atividade em janeiro, com os EUA à frente.

Para todo o ano de 2011, o PIB combinado dos 34 países cresceu 1,8%, depois de expansão de 3,1% em 2010. As informações são da Dow Jones.