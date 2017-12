Ocidentais negam acusações em tribunal do Taleban Os oito agentes humanitários ocidentais em julgamento no Afeganistão sob acusação de divulgarem o cristianismo apareceram hoje pela primeira vez ante o público no tribunal e negaram as acusações. "Nunca convertemos ninguém", afirmou o alemão Georg Taubmann. Os acusados - seis mulheres e dois homens - aparentavam estar bem. Diplomatas da Alemanha, Austrália e Estados Unidos baseados no Paquistão, e três parentes dos acusados, acompanham o processo. Dezesseis afegãos acusados de colaborarem são julgados separadamente.