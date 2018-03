Ocidentais treinaram em campo da Al-Qaeda na Indonésia Sete homens oriundos de países ocidentais estavam entre as cerca de 50 pessoas que participaram de treinamentos em campos organizados e financiados pela rede extremista Al-Qaeda na ilha indonésia de Sulawesi em 2001, informou hoje Muchyar Yara, membro do serviço secreto local. De acordo com ele, a Al-Qaeda forneceu uma quantia ainda desconhecida de dinheiro, assim como armas e especialistas em explosivos, para pelo menos 10 acampamentos na selva ao redor de Poso, província de Sulawesi central. Os campos funcionaram entre março e novembro de 2001, disse ele.