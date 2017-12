Ocidente "odeia o Islã", diz Bin Laden em novo tape Osama bin Laden, inimigo número um dos Estados Unidos, acusou o Ocidente de "odiar o Islã" num videotape divulgado hoje pela rede de tevê Al Jazira, do Catar. Bin Laden aparece em roupas militares condenando os Estados Unidos, afirmando que Washington fala sobre humanidade e liberdade mas comete crimes contra milhões de afegãos. Não ficou claro quando o tape foi gravado. Mas nele, Bin Laden refere-se ao bombardeio de uma mesquita em Khost como tendo ocorrido "vários dias atrás". O Comando Central dos EUA afirmou que uma bomba errante danificou uma mesquita na cidade em 16 de novembro. "Tudo o que vocês ouvem sobre ataques errados é uma mentira, uma mentira absoluta", afirma Bin Laden. "Vários dias atrás, eles bombardearam, o que disseram ter sido ´posições do Taleban em Khost´ e lançaram um míssil contra uma mesquita e dizem que foi um erro e, depois de investigar, ficou claro que alguns religiosos estavam rezando" no local. Também, ele afirma que continuará resistindo tenazmente "à cruzada feroz contra o Islã dois meses após seu início". Como os bombardeios americanos contra o Afeganistão começaram em 7 de outubro, presume-se que o vídeo tenha sido gravado em 7 de dezembro. Com um fuzil AK-47 em uma das mãos e com a voz pausada, Bin Laden diz que seus atos terroristas têm como objetivo "obrigar os Estados Unidos a deixarem de apoiar Israel". Um funcionário da Al Jazira, que não se identificou, disse que a estação não iria liberar nenhuma informação adicional além do que transmitiu do tape hoje. O videotape completo de 30 minutos seria transmitido pela Al Jazira amanhã.