Ocupação do Iraque pode durar até dois anos, diz general As tropas americanas poderão ficar no Iraque "durante meses ou por um ano ou dois", para garantir a segurança e a estabilidade do país enquanto os iraquianos decidem sua forma de Estado ou governo, declarou o general americano Tommy Franks ao jornal da Flórida St. Petersburg Times. Franks, comandante da operação militar no Iraque, reconheceu que a fase dos combates parece encerrada, mas advertiu que isso não significa que as tropas americanas voltarão em breve aos EUA. Ele acrescentou que os soldados têm várias tarefas a cumprir, entre elas buscar armas de destruição em massa. Veja o especial :