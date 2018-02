Ocupação israelense é pior que nazismo, diz árabe A ocupação israelense da Cisjordânia e Faixa de Gaza é pior que qualquer experiência vivida na Europa sob o regime nazista, disse o embaixador da Arábia Saudita na Grã-Bretanha, Ghazi Algosaibi. O diplomata fez sua declaração durante um discurso pronunciado na Universidade de Westminster, em Londres. "Esta é uma guerra de ocupação, muito mais grave que qualquer coisa feita pelos alemães quando ocuparam a Europa durante a Segunda Guerra Mundial", afirmou Algosaibi. O embaixador defendeu os suicidas palestinos, autores dos atentados contra Israel: "O homem que se sacrifica o faz porque decidiu que é melhor morrer do que viver como um escravo". Algosaibi destacou que os palestinos utilizam qualquer meio à sua disposição contra a potência militar do Exército israelense, considerado o mais forte do Oriente Médio. "Se eles não têm outra possibilidade, utilizam o próprio corpo", afirmou.