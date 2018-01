OEA condena impugnações de parlamentares

CARACAS - Em uma carta endereçada ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), o uruguaio Luiz Almagro, acusou o governo venezuelano de aplicar um “golpe direto” na vontade dos eleitores ao não aceitar a posse dos três deputados do Estado de Amazonas que dariam à oposição maioria qualificada na Assembleia Nacional.

“Tudo aquilo que signifique impedir um só deputado de assumir sua cadeira é um golpe direto na vontade do povo. A ação de alterar a representação política diante de um pronunciamento tão claro do corpo eleitoral se constitui em um atentado quando as garantias de justiça parecem desaparecer”, diz a carta divulgada também pela internet.

A declaração provocou uma forte reação do governo. O deputado Diosdado Cabello, homem forte do chavismo, disse que a OEA não tem legitimidade para opinar sobre questões internas da Venezuela.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Não há um organismo mais deslegitimado do que a OEA. A OEA não tem nada que se meter com a Venezuela. Este senhor (Almagro) tem uma parcialidade política absolutamente conhecida”, disse Cabello.

Na semana passada, a chanceler venezuelana, Delcy Rodriguez, reuniu o corpo diplomático credenciado no país para pedir que não se intrometessem nas questões internas.