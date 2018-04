OEA: conselho volta a discutir situação da Venezuela

O embaixador uruguaio Milton Romani disse nesta sexta-feira que as reuniões informais buscam conciliar um texto proposto pela Bolívia que sugere o diálogo entre o governo e a oposição venezuelana e lamenta as 21 mortes ocorridas durante as quatro semanas de protestos, com uma emenda peruana para que o secretário-geral da OEA, José Miguel Insulza, acompanhe o diálogo na Venezuela e sugira medidas adequadas ao conselho. Romani descreveu como "aceitável" o texto boliviano porque é "solidário com o governo democraticamente eleito da Venezuela, reconhece o direito à liberdade de expressão pacífica e lamenta todas as mortes". Fonte: Associated Press.