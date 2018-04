OEA diz haver evidências de fraude nas eleições do Haiti

O relatório foi apresentado pela OEA hoje ao presidente René Préval. O documento não foi divulgado publicamente, mas a Associated Press obteve uma cópia. Um funcionário estrangeiro familiar com o tema confirmou as conclusões do relatório. O texto recomenda que o terceiro colocado na corrida presidencial, segundo os resultados oficiais, Michel Martelly, dispute o segundo turno com a ex-primeira-dama Mirlande Manigat.

Houve distúrbios no país logo que o resultado oficial foi divulgado. O segundo turno estava inicialmente marcado para o próximo domingo, mas foi adiado e agora não deve ocorrer pelo menos até o próximo mês. As informações são da Associated Press.