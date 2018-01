OEA e Jimmy Carter confirmam vitória de Chávez O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, e o presidente da Organização dos Estados Americanos (OEA0, Cesar Gaviria, que participaram do acompanhamento do referendo sobre o mandato do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, confirmaram, em entrevista coletiva conjunta, o resultado parcial que indica a vitória de Chávez. ?Nossas avaliações coincidem com o resultado anunciado pelo Conselho Eleitoral Nacional?, disse o ex-presidente Carter. O anúncio de Carter e da OEA abala a credibilidade das denúncias da oposição, de fraude generalizada na votação. O Conselho anunciara, mais cedo, que com 94% dos votos apurados o presidente encontrava-se a salvo de uma revogação de seu mandato por ampla margem. ?Não encontramos nenhum elemento de fraude no processo?, disse Gaviria. ?Até que elementos de fraude surjam, não colocaremos o resultado em dúvida?. Se a oposição tem dúvidas, ?estamos dispostos a trabalhar com ela, mas não a pôr o resultado em dúvida?, reafirmou o presidente da OEA.