OEA está indecisa sobre queda de Chávez Diante da saída do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, a Organização dos Estados Americanos tem duas opções, mas aparentemente não está pronta para se decidir por nenhuma delas. Horas depois do golpe, a organização entrou num processo de consultas com os governos membros e o resultado deve estar em perfeito equilíbrio. A OEA deve optar entre condenar a forma como Chávez, um presidente democraticamente eleito, foi obrigado a deixar o cargo sob pressão militar ou elogiar a saída de um político incômodo para muitos, incluindo o secretário-geral da organização, o colombiano César Gaviria. A posição final será um termômetro da Carta Democrática Interamericana, um acordo que a Venezuela e os demais países da OEA firmaram para defender a democracia e isolar regimes fruto da "interrupção" do processo democrático. O subdiretor do Diálogo Interamericano, Michael Shifter, um grupo não-governamental de análise de Washington, disse que "um processo democrático foi interrompido" com a saída de Chávez. Se a OEA não agir de acordo com os postulados da Carta Interamericana, ela pode ver-se diante da incômoda posição de promover "um risco de contágio" em outros lugares da região. Se assumir a "realidade prática" de que um dirigente eleito, Chávez, estava causando danos graves às liberdades e à economia venezuelanas, teria de condená-lo, esquecendo o ponto anterior. "Veremos um difícil ato de equilíbrio", disse Shifter. "Existe o desejo de se preservar os princípios democráticos mas por outro lado, não se pode desdenhar a complicada situação que levou à destituição de Chávez". O antecedente mais recente ocorreu no Peru em 2000. O presidente Alberto Fujimori foi objeto de críticas por parte da OEA naquele ano, logo depois de ter vencido uma terceira reeleição num processo considerado irregular pela própria organização. A assembléia de chanceleres reunida em Windsor, Canadá, nomeou uma comissão multinacional para buscar o diálogo entre Fujimori e a oposição e fixar uma agenda. Fujimori renunciou em novembro no Japão, pressionado por protestos populares. A partida de Fujimori, dirigente eleito em duas ocasiões pelo voto popular, não ocorreu, entretanto, por um componente militar. A OEA não teve maior problema em expressar sua boa vontade em relação ao governo do sucessor interino Valentín Paniagua. Mas, desde então, o Peru iniciou uma forte campanha pela elaboração de uma Carta Democrática, que promove o isolamento de qualquer governo resultante da interrupção do processo democrático, como é o caso venezuelano. Se Chávez não fosse considerado uma pedra no sapato do presidente norte-americano George W. Bush e de outros governantes americanos, a Carta Democrática teria sido acionada de forma imediata. Mas, Chávez tem sido criticado pela administração dos EUA por seus contatos com os dirigentes de Cuba, Líbia, Iraque, Irã e outros países considerados como patrocinadores do terrorismo. Outros dirigentes, entre eles Gaviria, o criticavam por seus ataques contra os meios de comunicação. Numa reação pessoal na noite de quinta-feira, Gaviria se esforçou para condenar o movimento que acabaria derrubando Chávez, mas tampouco defendeu o mandatário; e pediu a ele para restituir as liberdades no país. O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse que os EUA não reconhecerão unilateralmente o novo governo de Carmona e que estavam em coordenação com os governos americanos e a própria OEA para tomarem uma decisão. Mas Fleischer deixou em aberto o caminho que, aparentemente, prevalecerá quando a OEA tiver que assumir uma posição: o compromisso de todos os países americanos para com a democracia. E nesse sentido foram as primeiras declarações de Carmona. "A posição do governo (de Washington) sempre tem sido a de promover a democracia e a tranquilidade", definiu Fleischer. Leia o especial sobre a crise na Venezuela