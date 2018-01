OEA não constata problema em eleição boliviana O chefe dos observadores eleitorais da Organização dos Estados Americanos (OEA), o colombiano Horacio Serpa, assegurou que as votações deste domingo na Bolívia transcorrem com normalidade. "Estamos muito contentes, porque confirmamos que o processo transcorre normalmente, não só aqui, em La Paz, mas recebemos também informações de nossos representantes em diversas partes do país", disse Serpa a jornalistas após visitar vários centros de votação. "As informações (dos observadores) são de tranqüilidade, de muito civismo, de um grande entusiasmo, e isso nos alegra. Podemos prever que todo o dia transcorrerá da mesma forma", acrescentou. Serpa também expressou seu desejo de que a democracia na Bolívia se consolide neste domingo e seja motivo de orgulho para os cidadãos do país e de toda a América. Os bolivianos elegem neste domingo 255 membros de uma Assembléia Constituinte que começará a deliberar em 6 de agosto e, simultaneamente, se pronunciam em um referendo sobre a conveniência de dar mais autonomia aos nove departamentos do país. A imprensa local noticiou um pequeno incidente na cidade de Sucre, onde a Polícia dispersou cerca de 200 membros de uma comunidade próxima que protestavam porque nenhum partido tinha incluído alguém de seu povoado em suas listas.