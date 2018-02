OEA não vai integrar comissão da verdade em Honduras

"Não faremos parte desse grupo pois essa é uma prerrogativa do governo do presidente (Porfirio) Lobo e determinada no Acordo Tegucigalpa-San José", disse o secretário de Assuntos Políticos da OEA, Victor Rico, que teve uma reunião com Lobo e disse que "foi um diálogo muito bom". "Estamos aqui para colaborar, apoiar e facilitar a integração da comissão da verdade", afirmou.

O governo disse em comunicado que "a presença dos representantes da OEA está no contexto do mandato do secretário-geral do organismo, José Miguel Insulza, e dos chanceleres (latino-americanos) que tendem a realizar gestões diplomáticas para o restabelecimento pleno da democracia em Honduras".