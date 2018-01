OEA pede a grupos armados que parem de sabotar eleições colombianas O chefe da missão de observadores da Organização dos Estados Americanos (OEA), o argentino Santiago Murray, fez na noite desta quarta-feira um apelo aos grupos armados da Colômbia para que cessem as intimidações dos eleitores e as ações de sabotagem. Dirigindo-se aos guerrilheiros e aos paramilitares, Murray disse que esta é uma oportunidade de eles demonstrarem que não são terroristas. Num balanço do que os 50 observadores já puderam constatar em uma semana de trabalho, o chefe da missão da OEA confirmou os relatos de vários tipos de constrangimentos impostos aos eleitores. Nas áreas em que exercem mais influência, os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) estão ameaçando com represálias contra as localidades em que o candidato Álvaro Uribe, que defende maior esforço militar contra a guerrilha, obtiver mais de cem votos. Já os paramilitares, que combatem a guerrilha, têm feito proselitismo em favor de Uribe e contra o principal adversário, Horacio Serpa, que segue uma linha mais moderada. Em várias localidades, as Farc decretaram "greves armadas", para impedir a realização de campanhas e a ida dos eleitores às urnas no domingo. Em pelo menos 200 dos cerca de mil municípios colombianos a segurança dos eleitores está comprometida. Murray chamou a atenção para a ausência de cartazes e panfletos, até mesmo em Bogotá, e para a discrição dos candidatos. Uribe, alvo de atentado no mês passado em Barranquilla (norte do país), move-se com forte escolta, e a candidata Ingrid Betancourt é refém das Farc há três meses. "Isso não quer dizer que os colombianos não estejam animados a votar", disse o funcionário da OEA, recordando que mais de 70% declararam nas pesquisas que querem comparecer às urnas.