OEA pede a Quito que reveja pena contra jornal A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos (OEA), pediu ontem à Justiça de Quito que suspenda a condenação contra o jornal equatoriano El Universo no processo que o diário responde por injúria contra o presidente do país, Rafael Correa. A informação é do próprio veículo de imprensa. O jornal já pediu uma medida cautelar para impedir a aplicação da pena de 3 anos de prisão contra três diretores e um ex-editorialista e o pagamento de US$ 40 milhões ao presidente.