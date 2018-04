OEA pede corredor entre República Dominicana e Haiti O presidente do Haiti René Préval, agradeceu nesta segunda-feira a comunidade internacional pela rápida mobilização para ajudar o seu país, devastado pelo terremoto de 12 de janeiro, e pediu que o mundo não se esqueça dos projetos que existiam antes do sismo, para o desenvolvimento da nação mais pobre do hemisfério norte. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, propôs a abertura de um corredor de ajuda internacional que vá da província dominicana de Barahona a Porto Príncipe. Barahona está a 175 quilômetros da capital haitiana e conta com um aeroporto internacional e um porto marítimo industrial.