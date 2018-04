OEA recomenda saída do candidato de Préval

A OEA concluiu que o terceiro colocado na apuração haitiana, Michel Martelly, na verdade superou em 0,3% o número de votos do número 2 na disputa, o candidato governista Jude Célestin. Assim, Martelly deveria disputar o segundo turno com a primeira colocada, a ex-primeira-dama Mirlande Manigat. Célestin acabaria eliminado.

Cabe a Préval a decisão de acatar ou não as recomendações da organização interamericana. A imprensa haitiana noticiou ontem que o presidente ficou "contrariado" com as conclusões do relatório, mas não teria força política para contrariá-lo. Préval, que solicitou o estudo da OEA após o início dos distúrbios, em 28 de novembro, teria questionado o fato de cinco dos seis membros da comissão serem dos Estados Unidos e Canadá - o outro é da Jamaica.

O vazamento do relatório também teria irritado o presidente haitiano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.