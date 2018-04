OEA sugere que candidato governista deve ser excluído de eleição no Haiti

Associated Press

PORTO PRÍNCIPE - Observadores internacionais consideram que o candidato governista nas eleições presidenciais do Haiti deve ser excluído do segundo turno, segundo um relatório obtido pela Associated Press.

A equipe de supervisão da Organização dos Estados Americanos (OEA) pede no documento que o aspirante à presidência Jude Celestin seja eliminado das eleições perante evidência de que houve fraude e manipulação na votação. Após o anúncio dos resultados do primeiro turno, houve manifestações entre a população.

A OEA tinha planejado apresentar o relatório nesta segunda ao presidente René Préval. A Comissão Eleitoral do Haiti deverá decidir como responder à organização.

O documento também recomenda que Michel Martelly, que ficou em terceiro lugar, tome a segunda colocação para concorrer com a ex-primeira dama Mirlande Manigat.

O segundo turno estava previsto para o próximo domingo, mas foi adiado e não será realizado até pelo menos o próximo mês.