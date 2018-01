Ofensiva a Bagdá pode ter matado 3 mil iraquianos O porta-voz do Comando Central da coalizão no Catar, Jim Wilkinson, informou neste domingo que entre 2 e 3 mil iraquianos morreram durante a incursão das tropas norte-americanas na cidade de Bagdá, na madrugada de ontem. Segundo o porta-voz, a informação foi dada pelo general Tommy Franks, comandante dos EUA na guerra contra o Iraque. O porta-voz afirmou que há poucas baixas entre os norte-americanos. Desde de o início da guerra contra o Iraque, há 18 dias, foi a primeira vez que as tropas da coalizão entraram na capital iraquiana. O Comando informou ainda que a ofensiva avançou 40 km dentro da capital iraquiana. Veja o especial :