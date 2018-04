Ofensiva a Homs mata 2 jornalistas ocidentais

Dois jornalistas estrangeiros foram mortos ontem em Homs, na Síria, durante o ataque das forças leais a Bashar Assad a um centro de imprensa improvisado na cidade. As vítimas foram o fotógrafo francês Rémi Ochlik e a repórter americana Marie Colvin, enviada especial do jornal britânico Sunday Times. Ambos trabalhavam em um prédio do bairro de Baba Amr, sob bombardeio há 18 dias. Três outros profissionais ficaram feridos.

As mortes foram anunciadas no início da manhã pela rede de TV Al-Jazeera e confirmadas pelo Ministério da Cultura da França duas horas depois, em Paris. A primeira informação foi repassada à Al-Jazeera pelo militante sírio Omar Chaker, que concedia entrevista via Skype sobre a destruição no distrito. "Dois jornalistas foram mortos em bombardeios que tinham nosso centro de imprensa, no bairro de Baba Amr, como alvo", disse Chaker. "Três ou quatro outros jornalistas estrangeiros foram feridos." Um dos feridos é Edith Bouvier, repórter francesa free lance, que está em estado grave.

Segundo as testemunhas, as mortes foram causadas pela explosão de uma granada de morteiro e de um foguete no prédio, uma casa convertida em redação. O francês Ochlik, de 29 anos, fotógrafo de guerra considerado experiente no meio jornalístico, trabalhava para sua agência de fotos, a IP3 Press. Há uma semana, ele tinha recebido o prêmio World Press Photo 2012 por seu trabalho sobre a revolução na Líbia.

Marie Colvin, americana de 56 anos, era especialista em mundo árabe. Em seu currículo, trazia coberturas das guerras dos Bálcãs, na época do desmembramento da Iugoslávia, além de reportagens especiais em regiões hostis como Irã e Sri Lanka, que lhe renderam uma das maiores distinções da imprensa britânica, o prêmio de Melhor Correspondente Estrangeiro. Na ilha asiática, perdeu a visão do olho esquerdo em razão da explosão de uma granada, em 2001. Desde então, ela tinha como marca registrada o uso de um tapa-olho. Marie vinha acompanhando a Primavera Árabe, primeiro na Tunísia, depois no Egito e na Líbia.

Segundo o enviado especial do jornal Libération a Homs, Jean-Pierre Perrin, os jornalistas estrangeiros haviam sido advertidos na semana passada de que passariam a se tornar alvos do regime de Bashar Assad.

Nessa oportunidade, os grupos rebeldes de Homs aconselharam os repórteres a deixar a cidade, acompanhando-os até a fronteira com o Líbano. Perrin e Marie faziam o trajeto juntos, até que a jornalista decidiu retornar com seu fotógrafo à cidade síria.

"Fomos avisados para deixar a cidade com urgência. Nos disseram: 'Se eles, o Exército sírio, encontrarem vocês, vão matá-los'", disse Perrin ontem falando de Beirute. "Eu deixei a cidade, mas ela retornou quando viu que haveria uma ofensiva maior." Para o jornalista francês, não há dúvidas de que o Exército da Síria recebeu ordens para matar qualquer jornalista que ponha os pés no país.

Nas últimas horas, outro repórter, o sírio Ramy al-Sayed, a trabalho para a ONG Shaam News Network, também morreu no interior do veículo que o transportava. Em 11 de janeiro, o cinegrafista francês Gilles Jacquier foi morto no início dos bombardeios a Homs, quando participava de uma viagem autorizada pelo governo. Com a sequência de mortes, a ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) publicou ontem um comunicado deplorando a violência do regime de Assad. "Nós condenamos com a maior força possível este triplo crime. O regime de Damasco continuar a escrever com sangue sua política de censura e repressão à informação", afirmou a instituição, em nota oficial.

Basta. Nicolas Sarkozy, presidente da França, um dos países que trabalham pela aprovação de sanções à Síria no Conselho de Segurança das Nações Unidas, afirmou que os crimes provam a violência inaceitável do regime. "Chega. Esse regime precisa acabar", afirmou. "Não há nenhuma razão para que os sírios não tenham o direito de viver suas vidas, de escolher seus destinos livremente."