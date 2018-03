Ofensiva aérea da coalizão mata 34 no Afeganistão

Pelo menos 34 pessoas, entre elas 12 supostos membros do Taleban e 22 civis, morreram em uma ofensiva aérea lançada pelas tropas da coalizão multinacional liderada pelos Estados Unidos na província de Nuristan, no leste do Afeganistão, informou neste sábado uma fonte oficial. Segundo a fonte, um grupo de insurgentes talebans atacou na sexta-feira à noite uma base militar da coalizão em Nuristan, o que teria gerado a ofensiva da coalizão. As tropas pediram que os moradores locais deixassem a região imediatamente para repelir o ataque, e iniciaram um bombardeio enquanto os civis ainda deixavam seus lares, acrescentou a fonte. Um dos porta-vozes das tropas da coalizão, o tenente Christopher Peavy, confirmou a ofensiva, mas assegurou que os bombardeios atingiram apenas os insurgentes que tinham atacado a base militar. No entanto, o porta-voz do Ministério da Defesa, Zahir Azimi, informou que uma equipe de investigadores foi enviada ao local para esclarecer o ocorrido. Os combates entre as forças internacionais e afegãs e a insurgência taleban são constantes, especialmente no sul do Afeganistão, onde predomina a etnia pashtun, dos talebans. Mais de 1.600 pessoas morreram este ano por causa da violência no Afeganistão.