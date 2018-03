Ofensiva conjunta mata 27 talebans no sul do Afeganistão

Pelo menos 27 talebans morreram em uma ofensiva conjunta do Exército afegão e das forças da Otan, com bombardeios aéreos, na província sulina de Zabul, informou neste domingo, 10, uma fonte oficial. A operação ocorreu no sábado no distrito meridional de Shinkay, onde o Exército afegão lançou uma ofensiva que recebeu o apoio aéreo das forças da Otan, assegurou o porta-voz do Ministério da Defesa afegão, o general Zahir Azimi. Após a ofensiva, que permitiu às forças afegãs confiscar uma grande quantidade de munição em posse dos talebans, os corpos dos insurgentes ainda se encontram no campo de batalha, segundo o Ministério da Defesa. Na zona meridional do Afeganistão está em andamento a chamada "Operação Aquiles", a maior ofensiva conjunta lançada pela Otan e as forças afegãs, da qual participam cerca 5.500 militares com o objetivo de expulsar os talebans.