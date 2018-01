Ofensiva da Isaf mata mais de 40 talibãs no sul do Afeganistão Mais de 40 talibãs e um soldado morreram neste sábado em uma ofensiva das tropas da Força Internacional de Assistência à Segurança no Afeganistão (Isaf), informou a força multinacional em um comunicado. Na ofensiva, registrada em Panjwayee e ao redor deste distrito, localizado na conflituosa província de Kandahar, as tropas atacaram refúgios dos talibãs por ar e terra, matando 40 rebeldes. As tropas conjuntas afegãs e da Isaf destruíram três abrigos do Talibã, além de uma fábrica de bombas e um paiol. Um soldado da força multinacional morreu nos combates, segundo o comunicado, que não informa a identidade nem a nacionalidade da vítima. Os soldados também ocupam partes do distrito de Zhari, onde desde o dia 1º de setembro levam a cabo uma operação. O capitão Luke Knitting calculou que o número de rebeldes mortos durante a ofensiva já passa de 300. Na sexta, outros 21 talibãs morreram nas regiões de Panjwayee e Zhari, revelou a Isaf. Também nesta sexta-feira, um potente atentado suicida contra um comboio militar dos EUA em pleno centro de Cabul matou 18 pessoas, entre elas dois soldados americanos.