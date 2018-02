Ofensiva da Otan deixa 20 talebans mortos no Afeganistão

Soldados americanos carregam militante talibã ferido durante combate na região de Marjah

CABUL - Pelo menos 20 insurgentes Talebans foram mortos na manhã deste sábado, 13, na maior ofensiva da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para reverter o controle do sul do país desde o início do conflito, em 2001. Na chamada 'Operação Moshtarak', fuzileiros norte-americanos lideraram 15 mil soldados num ataque contra a cidade de Marjah, controlada pelo Taleban.

"Já matamos 20 insurgentes armados e mais onze foram detidos," disse o general Sher Mohammed Zazai, o comandante das forças afegãs na operação. Rifles, metralhadoras e granadas também teriam sido apreendidos. O Taleban negou o número de mortes e recusou-se a dizer quantos insurgentes há na cidade.

De acordo com o comandante da Otan no sul do Afeganistão, general Nick Carter, a megaoperação contra o Taleban na região "tem sido extremamente bem-sucedida até agora". Dois soldados das forças internacionais morreram durante o primeiro dia da operação. Um deles, durante a explosão de uma bomba caseira e outro, atingido por um atirador.

O objetivo final da operação batizada de Moshtarak (que significa "juntos" no idioma local dari) é assegurar o controle do governo nas áreas de Marjah e Nad Ali, na Província de Helmand, que abrigavam centenas de militantes talebãs antes da ofensiva.

Um comandante do grupo extremista disse à rede de televisão ABC que seus homens estavam se retirando da região para poupar as vidas de civis.

Bombas

As tropas têm avançado com cautela pelos campos de papoulas tentando não detonar minas deixadas por militantes do Taleban.

Uma ponte sobre um canal de acesso a Marjah estava tão carregada de bombas que os soldados tiveram que construir pontes improvisadas para entrar na cidade, segundo informações da agência Associated Press.

Marjah é considerada uma localização importante para a lucrativa rede de tráfico de ópio - a substância usada para produzir heroína -, colhido dos campos de papoulas da Província de Helmand.

Mas o especialista em segurança da BBC Frank Gardner diz que o verdadeiro teste para o sucesso da operação Moshtarak não está no campo de batalha, mas sim na fase após os confrontos.

Tudo dependeria de a coalizão conseguir trazer segurança duradoura e boa governância à população local, que teria deixado a região com medo do fogo cruzado.

Civis

O presidente afegão, Hamid Karzai, e o comandante da operação da Otan pediram que os soldados evitem a morte de civis a todo custo, já que a operação também visa conseguir o apoio dos moradores.

Segundo o correspondente da BBC em Washington Adam Brookes, a ofensiva tem uma grande importância política, já que marca a primeira grande ação militar no Afeganistão desde que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou o envio de mais 30 mil soldados americanos ao país.

Com informações da BBC Brasil