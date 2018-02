Ofensiva da Otan em Marjah pode levar semanas O general Larry Nicholson, líder dos fuzileiros navais dos Estados Unidos no Afeganistão, afirmou que pode levar semanas para que a ofensiva da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) tome o forte do grupo fundamentalista Taleban na cidade de Marjah, no Sul do país. Na madrugada do sábado (horário afegão), o exército dos EUA lançou uma ofensiva, em conjunto com forças locais contra o Taleban. "Isso não significa necessariamente uma intensa batalha armada, mas provavelmente serão 30 dias de esclarecimento", disse Nicholson. "Estou mais do que cautelosamente otimista de que conseguiremos em menos tempo."