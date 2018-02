Ofensiva da Otan já matou 17 civis no Afeganistão

A Otan e as tropas afegãs anunciaram que abrirão mão do uso de artilharia pesada na ofensiva

CABUL - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou que um ataque aéreo das forças matou cinco civis na província de Kandahar, sul do Afeganistão. O incidente desta segunda-feira, 15, se segue às mortes, no domingo, de 12 afegãos que foram atingidos por foguetes norte-americanos na província vizinha de Helmand. Cerca de 15 mil soldados norte-americanos, afegãos e de outros países estão em Helmand, no terceiro dia de uma grande ofensiva para recuperar a cidade de Marjah, atualmente sob controle do Taleban.

A Otan informou, em comunicado, que uma patrulha conjunta da Otan e de tropas afegãs viram algumas pessoas cavando ao longo de uma estrada no distrito de Zhai e erroneamente concluíram que eles estavam plantando um artefato explosivo. Dois civis ficaram feridos no ataque, que matou cinco. Desde o início da operação, batizada de Moshtarak, que completa três dias nesta segunda-feira, a Otan já confirmou a morte de 17 civis.

A proteção de civis tem sido uma grande preocupação da megaoperação que começou no último sábado, 13, e é a maior desde a queda do regime Talebã em 2001. Moradores das regiões de combate foram alertados com antecedência sobre a ofensiva em uma tentativa de minimizar o número de vítimas. A Otan e as tropas afegãs, que já estavam seguindo diretrizes especiais para evitar ataques à civis, anunciaram nesta segunda-feira que abrirão mão do uso de artilharia pesada durante a ofensiva contra os talebans.

Colaboração

O chefe da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf), sob comando da Otan, Stanley McChrystal, afirmou em uma entrevista coletiva que a ofensiva está sendo "liderada pelos afegãos", algo que ressalta a "associação especial" entre as tropas estrangeiras e locais. O general americano louvou os soldados afegãos e disse estar orgulhoso do comportamento deles.

Ontem, após a confirmação da morte de 12 civis, McChrystal pediu desculpas ao presidente afegão, Hamid Karzai, e ordenou que o sistema de lançamento de mísseis não voltasse a ser utilizado até nova inspeção. "A atual operação na região central de Helmand visa restaurar a segurança e a estabilidade a esta área vital do Afeganistão. É lamentável que no curso de nossos esforços conjuntos, vidas inocentes tenham sido perdidas. Oferecemos nossas condolências e garantimos que faremos todo o possível para evitar futuros incidentes", disse o McChrystal. Desde que assumiu o comando das tropas estrangeiras no Afeganistão, no ano passado, o general americano insistiu em estreitar a colaboração com as forças afegãs.

Com informações da Efe, AP e BBC Brasil

Atualizado às 19h36