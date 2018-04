Ofensiva do Exército deixa 52 civis mortos Pelo menos 52 civis foram mortos ontem em um ataque do Exército cingalês contra rebeldes no norte do Sri Lanka, segundo a ONU. A Grã-Bretanha e os EUA pediram o fim do conflito, enquanto milhares de manifestantes foram às ruas de Paris e Berlim para protestar contra as mais de 70 mil mortes registradas desde 1983.