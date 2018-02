Ofensiva do Exército mata 28 insurgentes O Exército do Sudão do Sul lançou ontem uma ofensiva militar contra insurgentes leais ao líder rebelde David Yau Yau no Estado de Jonglei, no leste do país, matando 28 militantes. Yau Yau liderou uma rebelião no ano passado, com o apoio de seu grupo étnico Murle, depois de perder as eleições locais de 2010. "A operação começou", disse o porta-voz militar Philip Aguer. "As tentativas de acordo falharam."