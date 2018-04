Ofensiva do Taleban no centro de Cabul deixa 13 feridos Uma forte explosão abalou Cabul nesta segunda-feira enquanto combates entre militantes Taleban e forças de segurança alastravam-se no centro da capital afegã. Segundo o relato de testemunhas, uma explosão foi ouvida por volta de 11h20 (hora local, 3h50 de Brasília) em meio a uma onda de ataques a bomba, tiros e combates entre militantes e forças de segurança que fecharam o centro da cidade.