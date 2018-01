Ofensiva final sobre Bagdá pode acontecer em 48 horas As forças anglo-americanas se preparam para lançar, ?nas próximas 48 horas?, o que chamam de ?ofensiva final? sobre Bagdá, disseram nesta terça-feira fontes militares citadas pelo jornal britânico Times. O ?grande golpe? na capital iraquiana - submetida nas últimas horas a um intensíssimo fogo de aviões da aliança ocidental - acontecerá, segundo as fontes, depois de aniquilada a resistência da Guarda Republicana, a força de elite de Saddam Hussein, cuja capacidade já teria sido reduzida à metade. O ataque por terra começará provavelmente pela região sudeste de Bagdá, onde, segundo porta-vozes militares americanos, os bombardeios abriram passagem para as forças ocidentais. Mais de 60 mil soldados do 3º Corpo de Infantaria se preparam para assestar o ataque definitivo contra a Guarda Republicana, para abrir caminho para Bagdá, revelou o Times. Segundo as fontes, a ?ofensiva final? poderia envolver um total de 160 mil combatentes anglo-americanos e compreenderia bombardeios de artilharia por terra e raides aéreos para cobrir o avanço das tropas terrestres. As estimativas dos comandantes aliados são de que cerca de 400 mil combatentes iraquianos aguardam a ?ofensiva final?. Veja o especial :