Ofensiva israelense deixa 11 palestinos mortos em Gaza Uma incursão israelense na Cidade de Gaza, na madrugada desta quarta-feira, deixou 11 palestinos mortos, entre eles um palestino suicida do movimento radical Hamas, que detonou uma bomba diante de um dos tanques israelenses. Segundo o serviço palestino de segurança, dezenas de blindados, escavadeiras e helicópteros entraram na parte oriental da Cidade de Gaza. O Exército israelense destruiu várias casas de fundição no bairro de Tufah, onde quatro palestinos morreram soterrados. Segundo o governo de Israel, essas fundições são usadas para fabricar morteiros e foguetes Qassam. A incidente acontece momento depois da decisão de Israel de retirar as restrições que proibiu a circulação dos palestinos entre a Faixa de Gaza e a Cisjordânia.