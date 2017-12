Ofensiva israelense faz três mortos no norte de Gaza Três palestinos morreram nesta quinta-feira no norte da Faixa de Gaza, elevando para 11 as vítimas fatais da operação militar israelense iniciada na quarta-feira, informaram fontes médicas palestinas. No começo da manhã, um homem de 75 anos, e não de 65 como havia sido informado inicialmente, levou um tiro no coração. Ele estava dentro de sua casa, em Beit Hanun. Na mesma localidade morreram um palestino de 29 anos, que levou um tiro na cabeça, e um jovem de 22, que foi alvo de dois tiros, um nas costas e outro na cabeça, acrescentaram as fontes. As mesmas fontes palestinas disseram que as três vítimas estavam dentro de suas casas e desarmadas. Em Beit Hanun, cidade de 20 mil habitantes, o Exército de Israel impôs toque de recolher desde a madrugada de quarta-feira, para impedir o lançamento de foguetes Qassam contra Israel, segundo fontes militares. Os moradores não podem sair de suas casas e nem se aproximar das janelas, sob o risco de serem alvejados pelas forças israelenses. O Exército israelense não fez nenhum comentário. Mas informou no começo da manhã que tinha atirado num grupo de milicianos em Beit Hanun durante a madrugada.