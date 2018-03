Ofensiva israelense mata quatro palestinos em Gaza Exército israelense matou na manhã desta sexta-feira, no vilarejo de Mujarkha, sul da Faixa de Gaza, quatros palestinos. Segundo os palestinos, as tropas israelenses chegaram ao local com a missão de prender Adnan al-Houl, um líder local do grupo extremista Hamas, e destruir sua casa. Durante a troca de tiros, Mohamed Al-Rul, filho de Al-Houl, e seu tio morreram. O corpo Mohamed Ataya, militante das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, também foi encontrado nos escombros. Um quatro palestino morreu em outra operação realizada na mesma região. A ofensiva israelense acontece no momento em que grupos extremistas como o Hamas e Jihad Islâmica negociam um cessar-fogo de três meses. O anúncio oficial deve ser feito durante o fim de semana.