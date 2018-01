Ofensiva israelense mata três palestinos Um helicóptero israelense disparou nesta terça-feira quatro mísseis contra um carro em uma zona residencial de Kahn Yunis, ao sul da Faixa de Gaza, deixando uma pessoa morta e outras duas feridas. Segundo funcionários do hospital Nassar, onde estão os feridos, a vítima é Nidal Salamah, militante do grupo palestino Frente Popular para a Libertação da Palestina. Em al-Khader, na Cisjordânia, dois membros das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, milícia vinculada ao grupo Al Fatah de Yasser Arafat, foram mortos durante tiroteio com soldados israelenses.