Ofensiva israelense mata três palestinos em Gaza Soldados israelenses mataram na manhã desta quarta-feira três palestinos armados durante uma ofensiva na Cidade de Gaza, informou a Rádio Israel. As três vítimas são policias palestinos que faziam guarda próximo ao assentamento judeu de Netzarim. Segundo testemunhas, os policiais não agrediram as forças israelenses. Outros dois palestinos ficaram feridos. Horas antes, no assentamento de Jan Younis, no sudeste de Gaza, um helicóptero israelense lançou um míssil contra um grupo de palestinos. Hospitais locais afirmaram que pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. Junto aos helicópteros, carros blindados e tanques ajudaram na incursão israelense. Israel justificou a incursão, afirmando que ela tem como objetivo parar os foguetes lançado de Gaza. Ontem, em Gaza, 13 soldados israelenses foram atingidos por um foguete caseiro lançado de um assentamento palestinos.