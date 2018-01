Ofensiva israelense mata um palestino na Faixa de Gaza Um palestino morreu e outros cinco ficaram feridos na madrugada desta quarta-feira durante uma ofensiva israelense no campo de refugiados de Khan Younis, ao sul da Faixa de Gaza. Segundo fontes palestinas, o Exército israelense atacou o campo com helicópteros e tanques, destruindo casas e edifícios. O palestino morreu soterrado depois que um prédio de quatro andares desabou sobre ele. Um comunicado do Exército de Israel confirmou a operação nos arredores de Khan Younis. ?O Exército realizou uma operação de registro nas redondezas de Khan Younis após vários ataques ocorridos na região?.