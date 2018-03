Ofensiva militar deixa 17 mortos na Nigéria

Por meio de um recente decreto, o presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, declarou estado de emergência nos Estados de Adamawa, Borno e Yobe. O decreto autoriza o exército a prender qualquer pessoa e ocupar qualquer imóvel onde exista suspeita de que extremistas islâmicos estejam abrigados.

O decreto presidencial expõe a gravidade da situação no nordeste da Nigéria, muitas vezes minimizada por autoridades governamentais por motivos políticos.

A insurgência islâmica na Nigéria começou a ganhar corpo em 2009, quando uma rebelião liderada por integrantes do Boko Haram em Maiduguri foi reprimida pela política e pelo exército. Mais de 700 pessoas morreram na repressão.

Pouco depois da repressão, o líder do Boko Haram morreu na prisão, aparentemente executado. A partir do ano seguinte, integrantes do Boko Haram engajaram-se em uma onda de ataques.

Desde 2010, mais de 1.600 pessoas foram mortas no país em ações atribuídas a extremistas islâmicos, segundo contagem da Associated Press. As informações são da AP.