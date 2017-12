Ofensiva militar provoca fuga de centenas de filipinos Pelo menos 600 moradores da província filipina de Bukidnon - Mindanao, no sul do país - abandonaram suas casas em meio a uma operação lançada pelo Exército contra guerrilheiros comunistas na região. A população de duas aldeias de Malaybalay, 870 quilômetros a sudeste de Manila, fugiu por medo do fogo cruzado na operação militar, informou a televisão local ABS-CBN. O Exército iniciou a operação na semana passada, com o objetivo de expulsar de Bukidnon e da vizinha província de Agusan do Sul os guerrilheiros do Novo Exército do Povo (NEP), braço armado do Partido Comunista das Filipinas, que está na ilegalidade. A operação faz parte da campanha do governo para acabar em dois anos com a guerrilha comunista mais antiga de Ásia, que atua desde 1969. Apesar da intensificação das operações, o NEP aceitou uma trégua temporária na província de Sorsogon, no extremo sul de Luzon, para permitir a evacuação dos moradores das proximidades do vulcão Bulusan, diante do risco de erupção. P