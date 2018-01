Ofensiva militar turca mata 110 militantes curdos em seis dias, dizem fontes de segurança

Protestos foram realizadas em Istambul e Diyarbakir, a maior cidade do sudeste do país, com centenas de pessoas se manifestando contra as operações militares. A polícia usou gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar as multidões.

A maior parte dos confrontos ocorreu em Cizre e Silopi, cidades próximas às fronteiras síria e iraquiana que estão há uma semana sob toque de recolher. Nusaybin e Dargecit, na província fronteiriça de Mardin, e Sur, bairro histórico de Diyarnakir, também registraram intensos confrontos.

Embora tenha origem no interior, os militantes do Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK) mudaram seu foco nos últimos anos para vilas e cidades no sudeste turco, cavando trincheiras e montando barricadas nas ruas para manter distantes as forças de segurança oficiais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fontes de segurança e moradores disseram que cerca de 300 casas em Cizre foram danificadas durante os confrontos e que bombas lançadas por morteiros continuam dentro de alguns prédios.

A energia elétrica foi cortada em muitos bairros de Silopi, com vários transformadores tendo sido danificados. Comida e água estão acabando, dizem os moradores. /REUTERS