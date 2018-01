Oficiais americanos interrogam cientista iraquiano Um cientista nuclear iraquiano que se rendeu às autoridades de um país do Oriente Médio está sendo submetido a interrogatórios por oficiais americanos, informou uma fonte ligada ao governo dos Estados Unidos. Acredita-se que Jafar Jafar conheça pessoas importantes e o local exato de instalações ligadas ao suposto programa de armas nucleares do Iraque, comentou a fonte, sob a condição de anonimato. O oficial também negou-se a dizer em qual país do Oriente Médio está detido o cientista nuclear. Jafar entregou-se voluntariamente em algum momento dos últimos dias, limitou-se a informar a fonte. Este é o segundo cientista importante a se render nos últimos dias. No sábado, o general Amer al-Saadi, conselheiro científico de Saddam Hussein, rendeu-se a militares norte-americanos em Bagdá, com a ajuda da TV estatal alemã ZDF. De acordo com as fontes, ainda é cedo para determinar se Jafar e Al-Saadi estão fornecendo informações úteis. Caça às armas As forças de coalizão começaram a procurar armas de destruição em massa em sete instalações iraquianas, mas devem ser lentos os avanços na questão, afirmou hoj o primeiro-ministro Tony Blair. Blair advertiu que será difícil a busca por armas de destruição em massa. "De qualquer maneira, sabemos que seis meses antes da volta dos inspetores da ONU, Saddam (Hussein) pôs em andamento uma sistemática campanha de encobrimento de armas de destruição em massa", afirmou Blair na Câmara dos Comuns. "Até que sejamos capazes de interrogar cientistas e especialistas que trabalharam nos programas - e as Nações Unidas dispõem de uma lista com cerca de 5.000 nomes - progressos tendem a ser lentos?, afirmou. Veja o especial :