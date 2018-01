Oficiais do Serviço secreto russo são mortos no Daguestão Dois oficiais do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB, antiga KGB) morreram e um foi ferido num atentado no Daguestão, informou o Ministério do Interior da república, vizinha da Chechênia, nesta quinta-feira, 15. O atentado aconteceu na noite de quarta-feira, 14, na cidade de Khasaviurt. Um homem atirou nos oficiais, que estavam dentro de um carro estacionado, disse um porta-voz à agência Interfax. Dois oficiais morreram no ato e outro, com ferimentos graves, foi internado num hospital.