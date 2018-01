Oficiais libaneses e israelenses se reúnem junto a tropas da ONU Oficiais dos Exércitos libanês e israelense se reuniram nesta segunda-feira no sul do Líbano, na presença das forças da ONU, para discutir a retirada das tropas israelenses das posições que ainda ocupam neste país. Segundo a emissora libanesa A Voz do Líbano, a reunião ocorreu na sede da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul), na localidade de Ras Nakura, e foi presidida pelo general Alain Pellegrini, comandante desse contingente multinacional. Ao término da reunião, o porta-voz da Finul, Milos Strugar, afirmou que os israelenses asseguraram que não se retirarão das posições que ocupam até que pelo menos 5 mil dos 20 mil capacetes azuis se encontrem no sul libanês. No momento, há 3.500 capacetes azuis na região. Pellegrini disse que acredita que Israel se retirará das posições que ocupou durante a recente ofensiva contra o Líbano. "Estamos no bom caminho para garantir uma retirada total das tropas israelenses do Líbano e assegurar que o Exército libanês tome o controle da fronteira (com Israel)", disse após a reunião. Outro porta-voz das forças da ONU, Alexandre Ivanko, anunciou que as tropas israelenses estão se retirando nesta segunda-feira de duas áreas que ocuparam recentemente, mas assinalou que "ainda controlam várias posições" no sul, sem citar seu número. Ivanko também anunciou que 880 capacetes azuis que desembarcaram no sábado e no domingo no porto libanês de Tiro se reagruparam em Jabal Maroun, uma área ao leste desta cidade sulina, onde permanecerá até o fim da próxima semana. A Finul disse que os capacetes azuis italianos se instalarão depois no setor de Maarekej, onde equipes de desativação de minas já estão trabalhando. A retirada israelense do sul do Líbano foi fixada pela resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que pôs fim, em 14 de agosto, aos mais de 30 dias de conflito entre o Exército de Israel e as milícias do grupo xiita libanês Hezbollah. O conflito terminou no Líbano com cerca de 1.200 mortos, mais de 4 mil feridos e numerosos danos materiais. Israel ainda mantém um bloqueio aéreo, marítimo e terrestre contra o Líbano, o que representa uma violação à resolução 1701 que exige a retirada de todas as tropas israelenses do território libanês.