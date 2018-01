Oficial de defesa iraquiano é libertado em Bagdá Um oficial de defesa iraquiano que havia sido seqüestrado foi liberado neste domingo, 4, depois que policiais invadiram a casa onde ele estava enclausurado, disse o general Qassim al-Mousawi, porta-voz do governo. De acordo com Al-Mousawi, porta-voz de assuntos sobre segurança em Bagdá, agentes iraquianos trabalhavam em outra missão quando chegaram até a casa onde estava o oficial, cujo nome não foi divulgado, neste domingo. O general Thamir Sultan, conselheiro do Ministro da Defesa, seqüestrado na mesma área um dia antes do oficial, também já foi liberado, informou Al-Mousawi. Os quatro seqüestradores já foram presos.