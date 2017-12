Oficial de segurança da ANP é morto por soldados israelenses Um oficial das forças de segurança da Autoridade Nacional Palestina (ANP) morreu nesta quinta-feira ao ser atingido por disparos efetuados por soldados israelenses na cidade de Ramala, na Cisjordânia, informaram fontes oficiais palestinas. O falecido é Ayman Ratab, também membro das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa e procurado pelos organismos de segurança israelenses, acrescentaram as fontes. Tropas israelenses estão no centro de Ramala, onde, segundo as fontes, houve confrontos armados entre os soldados e milicianos palestinos. De sua parte, o Exército israelense informou sobre a morte de um militante palestino durante um enfrentamento armado, mas não divulgou as circunstâncias do fato porque a operação ainda não acabou.